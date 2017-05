Wiener SPÖ- Politiker sorgt für Sexismus- Skandal

Für Schrage wirkt Köstinger, die laut eigenen Angaben die ÖVP "in eine neue Generation führen" möchte, genauso wie seine Liebschaften vor 30 Jahren, wie er weiter auf Facebook ausführt. Sie hätten genauso ausgesehen, hätten sich so gekleidet und so gesprochen wie die 38- jährige Kärntnerin. "Da hängt sicher noch ein Burberry- Schal im Vorzimmer bei Elisabeth Köstinger. Ich muss das wissen als Experte", meint Schrage.

"So einfach kann man Menschen nicht kategorisieren"

Es dauerte nicht lange, bis sich die ersten kritischen Reaktionen auf das Posting einfanden. "Ich denke, sie trägt, was zu ihr und ihrer Wählerschaft passt. Erneuerung muss nicht Revolution sein. Am Rande: Loden trage ich nicht, etwas zu unjüdisch meines Erachtens nach. Mit Tracht tu ich mir schwer, verurteilen würde ich diese Tradition trotzdem nicht. Aber Perlohrringe in allen Varianten, mehrere Barbourjacken, mein Trench ist von Burberry, bekommen von meiner englischen Tante. Und meine Herkunft könnte roter kaum sein. So einfach kann man Menschen auch nicht kategorisieren", analysierte eine Userin nüchtern.

So manch anderer konnte nur den Kopf schütteln: "Und was machen wir jetzt mit der Info?" Ein weiterer Follower merkte sarkastisch an: "Ja, kennt man eine, kennt man sie alle! Was für ein charmantes, eloquentes Stück Sexismus das ist."

Köstinger: "Unglaublich viele positive Rückmeldungen"

Köstinger wurde am Mittwoch als neue ÖVP- Generalsekretärin präsentiert. Neben dem neuen Gesicht wurde auch gleich eine neue Farbe für den kommenden Wahlkampf präsentiert: Türkis. Köstinger selbst will die Volkspartei "in eine neue Generation führen", denn vieles befinde sich in der Partei im Umbruch, meinte die Kärntnerin bei ihrer Antrittsrede. Sie habe nun "unglaublich viele positive Rückmeldungen" bekommen, auch von Personen, die sich bereits von der ÖVP verabschiedet hätten.

Die neue Generalsekretärin versicherte weiters, "mutig an die Sache rangehen" zu wollen und "Denkverbote zu brechen": "Wenn man in der Politik erfolgreich sein will, muss man die Zeichen der Zeit erkennen." Die Frage, ob der neue optische Auftritt - schwarze Schrift auf türkisblauem Hintergrund - bereits eine Ansage an Schwarz- Blau sei, verneinte Köstinger.