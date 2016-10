US- Pornostar wirft Trump sexuelle Belästigung vor

Drake ist eine von mindestens elf Frauen, die Trump sexuelle Übergriffe vorwerfen. Sie schilderte, sie habe Trump 2006 bei einem Golf- Wettbewerb im kalifornischen Lake Tahoe kennengelernt. Er habe mit ihr geflirtet und sie anschließend in sein Hotelzimmer gebeten. Dorthin habe sie zwei weitere Frauen als Begleitung mitgenommen, sagte Drake.

Trump soll Pornodarstellerin 10.000 Euro geboten haben

Als sie in das Zimmer gekommen seien, habe Trump einen Pyjama getragen und "jede von uns eng gepackt und geküsst, ohne um Erlaubnis zu fragen". Er habe sie gefragt, wie es sei, Pornos zu drehen. Drake spielte in Filmen wie "Sexcalibur" mit. Nachdem sie auf ihr Zimmer zurückgekehrt sei, habe Trump sie angerufen und aufgefordert, wieder in seine Suite zu kommen. Nachdem sie abgelehnt habe, habe sie einen weiteren Anruf von Trump oder einem anderen Mann erhalten, der ihr 10.000 Dollar und einen Heimflug in Trumps Privatjet geboten habe, wenn sie in Trumps Zimmer komme.

Ein Foto soll die Bekanntschaft beweisen Foto: AFP

Wahlkampfteam: "Diese Geschichte ist lächerlich"

Trumps Wahlkampfteam wies die Vorwürfe zurück. "Diese Geschichte ist total falsch und lächerlich", hieß es in einer Erklärung. "Mr. Trump kennt diese Person nicht, erinnert sich nicht an diese Person und hätte kein Interesse daran, sie jemals zu kennen." Drakes Anwältin Allred zeigte bei der Pressekonferenz jedoch ein Foto, das Trump und die Pornodarstellerin zusammen zeigt.

US- Präsidentschaftskandidat Donald Trump kündigte an, nach der Wahl jene Frauen zu verklagen, die in den vergangenen Tagen mit Belästigungsvorwürfen gegen ihn an die Öffentlichkeit gegangen sind. Sie alle hätten gelogen, um seinem Wahlkampf zu schaden, sagte der Republikaner am Samstag bei einer Wahlkampfrede in Gettysburg (Bundesstaat Pennsylvania).

Die "Washington Post" hatte vor rund zwei Wochen eine heimliche Aufzeichnung aus dem Jahr 2005 veröffentlicht, in der Trump sich in vulgären Worten mit sexuellen Übergriffen auf Frauen brüstet. Kurz danach meldeten sich mehrere Frauen zu Wort, die Trump sexuelle Belästigung vorwarfen. Trump wies die Vorwürfe als Lügen und Verleumdungen zurück und beschuldigte das Wahlkampfteam seiner Rivalin Hillary Clinton, ihn diffamieren zu wollen.

Trump verspricht Steuersenkungen und 25 Millionen neue Jobs

Unterdessen stellte Trump am Samstag bei seiner Wahlkampfrede sein Programm für die ersten 100 Tage im Weißen Haus vor. Im Fall seines Wahlsiegs werde er die Steuern für die Mittelklasse senken, Freihandelsverträge auf den Prüfstand stellen und die Gesundheitsreform von US- Präsident Barack Obama kippen, sagte der Immobilienmogul. Außerdem versprach er, innerhalb eines Jahrzehnts 25 Millionen neue Arbeitsplätze zu schaffen und härter gegen die illegale Einwanderung in die USA vorzugehen.

Überraschende Ankündigungen machte Trump in seiner 45- minütigen Rede nicht. Das NAFTA- Abkommen mit Mexiko und Kanada wolle er neu verhandeln und das Pazifik- Freihandelsabkommen TPP werde er aufkündigen, sagte er. Die Vereinbarungen sind aus seiner Sicht für den Niedergang der US- Industrie und massiven Arbeitsplatzverlust verantwortlich.

Foto: APA/AFP/Paul J. Richards

Trump will bei Wahlsieg US- Medien schwächen

Für den Fall seines Wahlsiegs will Trump die US- Medien schwächen. Sie stellten eine Machtstruktur dar und arbeiteten sowohl gegen ihn als auch gegen die Wähler. Er würde dem Telekomkonzern AT&T nicht gestatten, den Konzern Time Warner und damit CNN zu kaufen. Dann liege zu viel Macht in den Händen von zu wenigen. Trump will zudem die Übernahme von NBC Universal durch Comcast 2013 rückgängig machen. "Geschäfte wie diese zerstören die Demokratie", sagte Trump vor seinen Anhängern. Trump warf den Medien wiederholt vor, unfair über ihn und seinen Wahlkampf zu berichten, um seine Rivalin Hillary Clinton von den Demokraten zu unterstützen.

Als US- Präsident will Trump außerdem die Amtszeiten von Kongressmitgliedern beschränken. "Ein Wandel kann nur von außerhalb unseres kaputten Systems kommen", sagte der 70- Jährige. Er werde den "Sumpf in Washington" trockenlegen und mit einer "neuen Regierung des Volkes" ersetzen. Seine Konkurrentin Hillary Clinton wolle diesen Wandel verhindern, sagte Trump.