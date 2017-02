Trump will US- Atomwaffenarsenal ausbauen

US- Präsident Donald Trump will das Atomwaffenarsenal der USA ausbauen. Die Vereinigten Staaten seien in ihrer diesbezüglichen Kapazität zurückgefallen und müssten wieder "ganz nach oben" kommen, sagte er am Donnerstag. Den sogenannten New- START- Vertrag mit Russland zur Senkung der Zahl der strategischen Atomwaffen bezeichnete Trump als "einseitig" und als "weiteren schlechten Vertrag, den unser Land gemacht hat".