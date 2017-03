Trump: Deutschland schuldet USA "riesige Summen"

Trump hatte am Freitag die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel in Washington empfangen , dabei war es auch um die Verteidigungsausgaben der NATO- Mitglieder gegangen. Der US- Präsident forderte die Bündnispartner dabei abermals auf, ihre Verteidigungsausgaben zu erhöhen. Die derzeitige Lage sei "ungerecht" gegenüber den USA, beklagte er. Merkel versicherte Trump, dass die deutsche Bundesregierung weiter auf das NATO- Ziel hinarbeiten wolle, zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben.

Treffen mit Merkel "großartig" verlaufen

In seiner Twitter- Botschaft schrieb Trump zudem, das Treffen mit Merkel sei anders als in falschen Berichten ("Fake News") beschrieben "großartig" verlaufen. "Nichtsdestotrotz" sei Deutschland der NATO und den USA viel Geld im Verteidigungsbereich schuldig.