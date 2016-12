Trinkwasserquellen in und um Damaskus vergiftet

Das Trinkwasser für rund 1,5 Millionen Menschen in der syrischen Hauptstadt Damaskus ist offenbar vergiftet worden. "Terroristische Gruppen" hätten Quellen und andere Reservoirs in der Stadt und der Umgebung unter anderem mit Diesel vergiftet, hieß es von den Behörden. Deshalb wurde am Freitag das Wasser abgestellt. Zwar wurden in zwei Stadtvierteln am Samstag die Reserven aufgefüllt, doch am Sonntag waren die Tanks bereits wieder leer, berichteten AFP- Korrespondenten.