Russland hatte im Wahlkampf Kontakte zu Trump- Team

Die unterlegene Kandidatin Hillary Clinton hatte Trump in dem erbittert geführten Wahlkampf beschuldigt, eine Marionette des russischen Präsidenten Wladimir Putin zu sein. Zudem werfen US- Behörden der Regierung in Moskau vor, für einen Hackerangriff auf Clintons Demokratische Partei verantwortlich zu sein, was Russland zurückweist.

Rjabkow dämpfte nun Hoffnungen in seinem Land, wonach es nach dem Amtsantritt Trumps zu einer Annäherung zwischen Russland und den USA kommen könnte. Einige Vertraute Trumps hätten sich im Wahlkampf über Russland sehr kritisch geäußert. "Wir erwarten von der neuen US- Regierung nichts Bestimmtes", so Rjabkow.

Beziehungen zwischen USA und Russland schlecht

Die Beziehungen zwischen den beiden UN- Vetomächten sind wegen der russischen Annexion der Krim und der Unterstützung des syrischen Machthabers Bashar al- Assad so schlecht wie seit dem Kalten Krieg nicht mehr. Besonders Clinton galt als Vertreterin eines harten Kurses. Trump dagegen wurde von Putin im Wahlkampf als "talentiert" gelobt.