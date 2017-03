Mann nach tödlicher Rauferei mit Vater verhaftet

Wie am Samstag bekannt geworden war, ist es in dem kleinen, abgelegenen Ort Gröben bei Ober- Grafendorf im Pielachtal zwischen dem 70- jährigen Gottfried B. und seinem Sohn Martin (48) zu einer wilden Auseinandersetzung gekommen. Bei der Rauferei auf dem einsamen Bauernhof wurde das jüngere männliche Familienmitglied so schwer verletzt, dass es ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Obduktion deutet auf Fremdverschulden hin

Der Vater wurde später tot in einem anderen Raum gefunden. Seine Leiche wies zwar keine äußerlichen Spuren von Gewalt bzw. Verletzungen auf, doch wegen der mysteriösen Umstände wurde eine gerichtsmedizinische Obduktion angeordnet. Deren Ergebnisse deuten laut Staatsanwaltschaft auf ein Fremdverschulden am Tod des ehemaligen Landwirts hin.

Sohn des Bauern im Spital festgenommen

Der 48- jährige Sohn wurde daraufhin noch während seines Krankenhausaufenthalts festgenommen. Die genaue Ursache des Todes des 70- Jährigen werde erst in einigen Wochen feststehen, wenn das endgültige Obduktionsergebnis vorliegt, so die Staatsanwaltschaft.