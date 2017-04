Erste Hinrichtung in Arkansas seit zwölf Jahren

Nach dramatischem gerichtlichem Tauziehen hat der US- Bundesstaat Arkansas zum ersten Mal seit zwölf Jahren wieder einen Häftling hingerichtet. Der 51- jährige verurteilte Mörder Ledell Lee starb am späten Donnerstagabend (Ortszeit) im Gefängnis von Grady an einer Giftspritze, wie die Zeitung "Arkansas Democrat- Gazette" berichtete. Der republikanische Gouverneur von Arkansas, Asa Hutchinson, will bis Ende April sieben weitere Häftlinge hinrichten lassen, weil das Haltbarkeitsdatum des bei Giftinjektionen verwendeten Mittels Midazolam Ende des Monats abläuft.