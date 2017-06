D: "Horrorclowns" zu Freiheitsstrafe verurteilt

In einem der ersten Strafprozesse gegen sogenannte Horrorclowns ist am Freitag in Deutschland eine Freiheitsstrafe verhängt worden. Angeklagt war am Freitag ein Paar aus dem nordrhein- westfälischen Datteln. Wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde eine 35- jährige Frau zu sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt, ihr 29 Jahre alter Freund muss 1000 Euro Geldstrafe zahlen.