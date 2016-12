Appell an Täter: "Stell dich, sonst kommt das SEK"

Inzwischen hat die Fahndung nach dem Täter zu einem ersten Erfolg geführt. Am Montag gab die Berliner Staatsanwaltschaft bekannt, dass man einen der drei jungen Männer identifiziert habe, die den Täter begleitet hatten und ebenfalls einfach weitergegangen waren. Er wurde bereits vernommen, weitere Einzelheiten wurden aber nicht bekannt gegeben.

Foto: Polizei Berlin

Der Treter (li.) und seine beiden Komplizen Foto: Polizei

Kuhr zeigt sich darüber sehr erfreut. "Ich bin mir ziemlich sicher, dass jetzt auch der Haupttäter festgenommen wird", schreibt der Berliner Ex- Bodyguard von Stars wie Angelina Jolie oder Leonardo DiCaprio auf Facebook.

Bereits am Sonntag hatte der Inhaber eines Sicherheitsdienstes und ehemalige Kickboxer Stellung zu dem schrecklichen Vorfall Stellung bezogen: "Da kommt mir beim Frühstück die Galle hoch, wenn ich das lese! Ich bezahle ein Kopfgeld in Höhe von 2.000,- € für den Namen und die Adresse von diesem Bastard!" Michael "Mike" Kuhr fordert die User auf, Hinweise entweder an die Polizei oder per E- Mail an sein Unternehmen zu richten.

Jan Josef Liefers: "Erkennt jemand diese feigen Idioten?"

Immer mehr Prominente unterstützen mittlerweile die Suche nach dem Haupttäter. "Berlinerinnen, Berliner! Erkennt jemand diese feigen Idioten?", postete der Schauspieler Jan Josef Liefers (bekannt als "Tatort"- Rechtsmediziner Professor Boerne) auf Facebook. Auch seine Frau, die Sängerin und Schauspielerin Anna Loos, rief zur Mithilfe auf.