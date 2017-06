Antarktis: Mega- Eisberg kurz vor dem Abbrechen

In der Antarktis entsteht dieser Tage auf spektakuläre Weise einer der größten Eisberge aller Zeiten: Wissenschaftler der Swansea- Universität in Wales machten am Donnerstag darauf aufmerksam, dass sich ein rund 5000 Quadratkilometer großer Eisblock schon fast vollständig vom Schelfeisgebiet Larsen C gelöst hat.