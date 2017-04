"Am Wahlkampf mehr Freude als an Arbeit"

Der Werbeclip, in dem Kanzler Christian Kern (SPÖ) als Pizza- Bote verkleidet auftritt , löst bei ÖVP- Generalsekretär Werner Amon Zweifel an der politischen Ernsthaftigkeit des Regierungschefs aus: "Ich habe den Eindruck, die SPÖ hat am Wahlkampf mehr Freude als an der Arbeit." Von der FPÖ erntet Kern für sein Video bösen Spott.