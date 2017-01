24- Jährige in Wohnung von Afghanen vergewaltigt?

Nach der Silvester- Schande von Innsbruck gibt es nun erneut brisante Ermittlungen gegen afghanische Asylwerber - diesmal in der niederösterreichischen Gemeinde Brunn am Gebirge an der Wiener Stadtgrenze. Die Fahnder des niederösterreichischen Landeskriminalamtes haben den heiklen Fall übernommen.

In einer Wohnung in Brunn am Gebirge soll es zur Attacke gekommen sein. Foto: Monatsrevue/Thomas Lenger

Laut Anzeige der 24- Jährigen, die die Polizei alarmierte, sei es in der Wohnung eines Bekannten zu einem Sex- Martyrium gekommen. Nach ihren Aussagen hätten zwei afghanische Asylwerber im Alter von 19 und 14 Jahren das besachwalterte Opfer in den eigenen vier Wänden mehrfach missbraucht, während ein dritter Flüchtling dabei zusah.

Verdächtige im Dauerverhör

Die Ermittlungen der zuständigen Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt laufen auf Hochtouren, die beiden Hauprtverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Die jungen Männer streiten die schwerwiegenden Vorwürfe bislang jedoch ab, das Trio sprach von einvernehmlichem Sex. Jetzt steht Aussage gegen Aussage.

Christoph Budin, Kronen Zeitung