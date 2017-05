100 Flüchtlinge stürmten spanische Exklave Melilla

Bei dem Ansturm am Dienstagmorgen wurden nach Angaben des spanischen Innenministeriums drei Polizisten verletzt. Die Migranten warfen demnach Steine und traten um sich. Laut dem Roten Kreuz erlitten drei Migranten Schnittwunden und Quetschungen. Mehrere Polizeifahrzeuge wurden beschädigt.

Foto: APA/EPA/F.G. GUERRERO

Foto: APA/EPA/PACO GUERRERO

Grenzzaun mit Natodraht gesichert

Die zwölf Kilometer lange Grenze um die Exklave Melilla wird durch zwei sechs Meter hohe Zäune markiert. Die Migranten nutzen bei Erstürmungsaktionen oftmals Wurfhaken und Schuhe mit Nagelsohlen. Der Grenzzaun ist unter anderem mit rasiermesserscharfem Natodraht gesichert. Dennoch klettern immer wieder Menschen über die Absperrung, um so auf das Gebiet des EU- Landes Spanien zu gelangen. Ähnliche Szenen spielten sich zuletzt auch in der zweiten Enklave, Ceuta, ab. Dort stürmten im Jänner mehr als 1000 Afrikaner die Anlage, doch laut Polizei erreichten nur zwei spanischen Boden.

Spanien will Aufnahmekapazitäten für Flüchtlinge erhöhen

Flüchtlinge aus Afrika versuchen immer wieder, über die spanischen Exklaven an der Mittelmeerküste EU- Boden zu erreichen. Die beiden Exklaven haben die einzigen EU- Außengrenzen auf dem afrikanischen Kontinent. Erreichen die Migranten das direkt an der Straße von Gibraltar gelegene Ceuta, trennen die Einwanderer nur noch knapp 30 Kilometer Meer vom spanischen Festland. Von Melilla aus sind es etwa 180 Kilometer. Die Grenzanlage in Ceuta ist acht Kilometer lang. Im März kündigte die Regierung in Madrid an, sie wolle die Aufnahmekapazität für Flüchtlinge in Ceuta und Melilla von 4500 auf 8500 Plätze erhöhen.

Foto: AFP

Migranten wollen erst auf europäischen Festland Asyl beantragen

Asyl wollen die meisten Migranten erst beantragen, wenn sie auf dem europäischen Festland angekommen sind. "Sie haben Angst, schon in Ceuta oder Melilla um Asyl zu bitten, weil sie befürchten, dann noch länger im örtlichen Erstaufnahmezentrum CETI bleiben zu müssen, um die Antwort abzuwarten", erklärte Ana Gomez, die Sprecherin von Amnesty International in Spanien, am Dienstag.Eine Ausnahme bildeten Syrer: Sie würden als Kriegsflüchtlinge sowieso schon nach kurzer Zeit nach Spanien gebracht und stellten deshalb gleich einen Asylantrag.