ORF- Chef muss sich jetzt vor Armin Wolf stellen

"Die Sendung ist erfolgreich, daher wäre es widersinnig, würde ich daran etwas ändern. Armin Wolf ist einer der besten Interviewer zugleich aber auch sein eigener größter Kritiker, dem auch Interviews, wie er selbst sagt, manchmal nicht so gelingen", wird Wrabetz weiters zitiert.

Der als FPÖ- nahe geltende stellvertretende ORF- Direktor für Technik, Online und neue Medien, Thomas Prantner, hatte am Wochenende den "Verhörraum"- Stil von ORF- Moderatoren kritisiert. Ebenso störte sich Prantner an den Facebook- und Twitter- Aktivitäten der TV- Stars: "Diese dienen oft mehr der Eigenprofilierung und Marktwertsteigerung als dem Unternehmensinteresse." Seither tobt im ORF ein heftiger Streit.

Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

AMS- Chef nimmt Wolf in Schutz

In diesen hatte sich sogar AMS- Chef Johannes Kopf eingeschaltet und einen Brief an Wrabetz geschrieben. Dabei nimmt Kopf Armin Wolf in Schutz und bezeichnet die "ZiB 2" als die beste Nachrichtensendung Österreichs. Wolf öffne "durch seine erstklassige Vorbereitung auch Themen, an die wir gar nicht gedacht hatten", so der AMS- Chef weiter. "Immer sind wir nach dem Studiogespräch besser informiert."

Auch Armin Wolf nahm bereits dazu Stellung: "Es könnte natürlich auch alles falsch sein, aber das hoffe ich nach 15 Jahren und fast 2000 Interviews dann doch nicht ...", schrieb er auf Twitter. Auch der Redakteursrat stellte sich hinter den Moderator.