Netflix knackt 100- Millionen- Nutzer- Marke

Nach einem schleppenden Jahresauftakt erwartet Netflix im laufenden Quartal einen deutlichen Anstieg der Abonnenten- Zahl. Zwar fiel die am Markt viel beachtete Kennziffer im ersten Quartal von Jänner bis März weltweit mit einem Plus von knapp fünf Millionen geringer aus als von Experten erwartet, im zweiten Quartal von April bis Juni stehen aber wieder neue Staffeln von Erfolgsserien wie "House of Cards" und "Orange is the New Black" an. In diesem Zeitraum würden 3,2 Millionen zusätzliche Kunden erwartet, teilen die Kalifornier am Montag mit.