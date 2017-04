"Allmen und die Libellen": Krimi mit Witz und Stil

"Das Schöne an dieser Figur ist die Selbstverständlichkeit, mit der sie dieses Leben genießt", sagt Heino Ferch, der von seiner Rolle schwärmt: "Allmen ist ein Gentleman durch und durch - er handelt in fast allen Situationen seines Lebens nach dem Lustprinzip, er lebt am Rande des Ruins, aber das mit großer Eleganz!"

Im ersten Teil (Samstag, 20.15 Uhr, ORF 2) dreht sich alles um die "Libellen" - kostbare Porzellanschalen, die Allmen aus der Kunstsammlung eine Millionärs stehlen will, mit dessen Tochter (Andrea Osvárt) er eine Affäre hat.

Die zweite Verfilmung ("Allmen und das Geheimnis des rosa Diamanten") folgt nächsten Samstag. Stimmt die Quote, kommen auch die restlichen Bände ins Fernsehen.

Stefan Weinberger , Kronen Zeitung