Agenturjounalisten von Hamas angegriffen

Hamas- Sicherheitskräfte und Polizisten haben im Gazastreifen zwei Journalisten von internationalen Nachrichtenagenturen bedroht und angegriffen. Die Journalisten hätten über eine Demonstration (Bild) wegen der Energieknappheit in dem Küstenstreifen berichtet, wie die Vereinigung der Auslandspresse am Donnerstagabend in Tel Aviv mitteilte.