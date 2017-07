Naomi Campbell macht Mode für Tom Tailor

D esign-

Kooperationen mit Prominenten aus Mode, Musik und Medien sollen in Zukunft im Rahmen der angestrebten Neuausrichtung des Labels generell eine stärkere Rolle spielen, gab das Unternehmen bekannt.

Die erste "Naomi Campbell Kapsel" werde Ende Oktober erhältlich sein und sich thematisch um Weihnachten und Silvester drehen. Stilakzente setzt das Model dabei mit Schwarz und Gold. Das erste Stück, ein bodenlanges Cocktailkleid in Dunkelblau und Puder, ist schon Ende Juli in limitierter Stückzahl in ausgewählten Geschäften und im Onlineshop erhältlich.

"Tom Tailor ist eine der bekanntesten deutschen Modemarken und die Kollektionen gefallen mit gut", wurde Campbell in einer Aussendung zitiert. "Allerdings darf meine Garderobe etwas glamouröser und gewagter sein, was ich versucht habe, in meine Designs zu übertragen."