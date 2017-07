Verfolgungsjagd mit Papas Auto

Für eine Ausfahrt mit dem Freund hatte sich ein Schüler (17) in Wolfsberg heimlich das Auto seines Vaters ausgeliehen. Bei der Spritztour in der Nacht auf Dienstag gerieten die beiden aber in eine Polizeikontrolle. Der Bursche raste den Beamten davon. Die wilde Verfolgungsjagd endete jedoch mit einem Unfall.