Tauchsport wird bei der Polizei großgeschrieben

"Da wir beide schon immer begeisterte Taucher waren und diesen faszinierenden Sport auch weitervermitteln möchten, haben wir 2015 im Landespolizei- Sportverein um die Gründung einer eigenen Sektion angesucht", erzählen die Sektionsleiter Manfred Preinig und Alexander Opietnik. Im März 2016 war es schließlich so weit, und der Kärntner Landespolizei- Sportverein wurde um eine neue Sektion erweitert.

Foto: Alexander Opietnik

"Zu Beginn waren wir 15 Mitglieder. Aktuell sind wir bereits 35 Taucher, wobei etwa die Hälfte Polizisten sind", so Preinig, der seit mehr als 30 Jahren nicht nur in Österreich, sondern auf der ganzen Welt verschiedene Tauchausflüge organisiert und bestritten hat.

In Südafrika tauchte Preinig im April sogar hautnah mit Schwarzspitzenhaien. Foto: Manfred Preinig

Das Ziel der Sektion Tauchen sei in erster Linie ein gesundes Vereinsleben mit schönen gemeinsamen Tauchgängen: "Das Wichtigste ist, mit einem Aha- Erlebnis gesund zurückzukommen." Neben Ausflügen nach Kroatien und ans Rote Meer wollen die Polizisten natürlich vor allem in den Kärntner Seen tauchen.

Foto: Manfred Preinig

Übrigens: In der Sektion ist jeder willkommen, selbst wenn er noch kein Taucher ist. Preinig: "Wir haben mit zwei Tauchschulen Kooperationen und können im Verein vom Schnupper- Tauchgang bis hin zur Tauchlehrer- Ausbildung alles anbieten."

Infos zum Verein gibt es unter lpsv- ktn.at oder direkt bei manfred.preinig@polizei.gv.at und alexander.opietnik@bmi.gv.at

Alexander Schwab, Kärntner Krone