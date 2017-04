Bei "Wörthersee autofrei" kehrt Frühling zurück

Petrus muss ein Pedalritter sein! Gerade rechtzeitig zum 21. UPC Radler- und Skater Erlebnistag am Wörthersee kehrt am Sonntag der Frühling zurück - mit viel Sonne und Temperaturen bis 16 Grad. Damit haben alle Freizeitsportler beste Aussichten, ungestört von 10 bis 17 Uhr im Uhrzeigersinn um den See zu radeln.