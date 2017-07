Rapid: Im Bugatti- Anzug zu McDonald's

"Wir spielen nicht Fußball, um Geld zu verdienen - wir verdienen Geld, um möglichst erfolgreich Fußball spielen zu können" - Christoph Peschek war in seinem Element. In den feinen Bugatti- Zwirn gehüllt, sinnierte der eloquente Rapid- CEO über sein Lieblingsthema: das Akquirieren neuer Sponsoren und Partner.

Derer durfte er am Donnerstagabend bei der Saison- Auftakt- Pressekonferenz gleich zwei präsentieren. Zum einen wird McDonald's- Franchise- Nehmer Harald Marschalek dem Rekordmeister unter die Arme greifen. Einlauf- Aktionen mit Kids ergeben sich daraus als Benefit. Als neuer Fashion- Partner wurde Bugatti an Bord geholt und am Donnerstag präsentiert.

Transfers nicht undenkbar

Nicht zuletzt deswegen geht Rapid auch in die neue Saison - ohne Europacup- Teilnahme - mit einem Budget. Neue Transfers sind nicht ausgeschlossen. Diese hängen aber davon ab, ob Jelic in Rijeka unterschreibt (Entscheidung noch heute?) und wan Kvilitaia fit wird.