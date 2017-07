"FamilienApp": Mutter- Kind- Pass wird digitalisiert

Den Mutter- Kind- Pass gibt es jetzt zusätzlich in digitaler Form als "FamilienApp". Familienministerin Sophie Karmasin (ÖVP) präsentierte ihn bei einer Pressekonferenz in Wien. Die App erinnert an Mutter- Kind- Pass- Untersuchungen, speichert bereits erhaltene Impfungen und bietet Zusatzinformationen für Eltern auf über 600 Seiten.