Rückkehr der Nazi- Zombies in "Call of Duty: WWII"

Erstmals wurde der Zombie- Modus in "Call of Duty: World at War" aus dem Jahr 2008 eingeführt - damals ebenfalls, passend zum Setting im 2. Weltkrieg, mit Nazi- Zombies. Schnell entwickelte sich der Spielmodus zu einem Liebling der "Call of Duty"- Community, seither hat fast jeder Ableger der Serie einen solchen Zombie- Modus. Die Untoten wurden dabei aber stets ans Spiel angepasst, in manch neuerem Ableger haben die Entwickler ihre Zombies gar schon in Exoskelette gesteckt oder in den Weltraum geschickt.

Weil den Spielern die immer futuristischere Ballerei nicht restlos gefallen hat, kehrt "Call of Duty" Anfang November mit dem neuen Teil "WWII" zu seinen Wurzeln zurück: in den zweiten Weltkrieg. Und mit dem Epochenwechsel sollen laut "Polygon" auch die Zombies wieder zu ihren Ursprüngen zurückkehren. Die neuen Nazi- Zombies bekommen "einen komplett neuen kooperativen Modus inklusive einer einzigartigen unabhängigen Handlung während des zweiten Weltkriegs voll unerwarteter, adrenalinschwangerer Action", heißt es vom Publisher. Man darf also gespannt sein.