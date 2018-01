Banden machen Salzburg unsicher

Die Zeit der Dämmerungseinbrüche sollte angesichts der mittlerweile immer länger werdenden Tage und der kürzer werdenden Nächte bald vorbei sein. Vergangenes Wochenende hatten die Einbrecher aber noch einmal Hochsaison.

Zuerst drangen Unbekannte über ein aufgezwängtes Fenster in eine Erdgeschosswohnung in Salzburg-Maxglan ein und stahlen wertvollen Schmuck. Nächster Tatort war ein Gasthaus in Aigen und eine darüber liegende Wohnung. In einem Mehrparteienhaus in Aigen wurden drei Wohnungen geplündert. Beute: Schmuck, Uhren, ein Handy und Kleidung.

In eine Wohnung in Liefering drangen ebenfalls Unbekannte ein. In der Elisabeth-Vorstadt scheiterte ein Einbrecher an der Eingangstür einer Wohnung, die massiv geschützt war. Es entstand lediglich Sachschaden. In einem Haus in Straßwalchen kamen Bargeld, Schmuck und wertvolle Münzen weg.

Manuela Kappes, Kronen Zeitung