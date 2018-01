Angebot gilt bis 12 Uhr

Offenbar konnte es den Griechen erst gar nicht schnell genug gehen. Samstag hatten sie Bruno sogar ein Ticket ins LASK-Camp schicken wollen, um den Brasilo direkt von Spanien einfliegen zu lassen...

Nachdem der 23-Jährige erst kurz davor Trainer Glasner informiert hatte: "Canadi will mich nach Athen holen!" Worauf Bruno aus Gründen des Verletzungsrisikos beim Test-2:0 gegen Funde FC nicht mehr spielte. Ehe das Interesse vermeintlich wieder nachließ. Bis Damir Canadi am Sonntag Kontakt mit Jürgen Werner aufnahm. Der LASK-Berater sich danach mit Spieler-Manager Thiago und Glasner besprach und Bruno grünes Licht für medizinische Tests erhielt, zu denen er gestern um 11 Uhr nach Athen flog. Obwohl da via Telefonkonferenz erst jene stundenlangen Verhandlungen begannen, nach denen Werner dem Atromitos Athen drei Angebote gemacht hat, die bis heute 12 Uhr gültig sind.

Drei Varianten:

* Einen Leihvertrag bis Mai.

* Einen über 11/2 Jahre plus einer Kaufoption.

* Sowie den sofortigen Verkauf Brunos, der einen Marktwert von 600.000 € haben soll. Die Variante beinhaltet aber ein Rückkaufrecht bzw. eine Beteiligung bei einem Weiterverkauf.

Georg Leblhuber, Kronen Zeitung