Tauziehen um Anteile am Nassfeld geht ins Finale

Am kommenden Freitag endet, wie mehrmals berichtet, das Bieterverfahren um die Anteile an den Nassfeld-Skiliften. Bevor die endgültige Entscheidung erfolgt, wurde von der FPÖ eine Sonderlandtagssitzung beantragt. Landesrat Gernot Darmann stemmt sich gegen den Verkauf an einen slowakischen Großinvestor.