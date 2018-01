Schauspielstar zurück in Wals

"Ich bin mit sechs Monaten nach Wals gekommen", erzählt Christian Spatzek, der vielseitige Künstler mit TV- und Theaterkarriere. Sein Vater war damals Flugverkehrs-Controller am Airport. Spatzek besuchte am Walserfeld Kindergarten und Volksschule. "Wir haben gern dort gewohnt. Aufgewachsen bin ich unter Menschen aus total unterschiedlichen Schichten. Mein bester Freund wuchs bei Pflegeeltern auf."

Was nur noch wenige wissen: Auch das Mozarteum hatte damals eine "Außenstelle" im Walserfeld. "Wir konnten zu Fuß in unser Theater. Es war das ehemalige Kino der Amerikaner", erinnert sich der Schauspielstar gerne an die Zeit zurück. Sein Beruf führte ihn dann auf Bühnen von der Schweiz bis nach Wien. Die Wohnung behielt die Familie länger: "Die Gemeinde ist ja perfekt angebunden. Ich habe dort immer gerne Station gemacht", lacht Spatzek. Auch seine Schwester Andrea Spatzek landete im Bühnengeschäft und erreichte mit ihrer Rolle in "Lindenstraße" hohe Bekanntheitswerte.

Berühmter Walser kommt mit Gastspiel

Beim Jubiläum "60-Jahre-Walserfeldsiedlung" kam Spatzek in seine Heimat zurück. Und es entstand ein "Deal": "Wir haben damals vereinbart, dass er einmal mit seinem Ensemble ein Gastspiel bei uns gibt", erzählt Ortschef Joachim Maislinger. Spatzek begeistert: "Die Bachschmiede ist ein toller Aufführungsort." Er kennt sie noch von früher, "als wirklich ein Schmied dort arbeitete."

Christian Spatzek nimmt gleich einen Nestroy-Klassiker mit in seine alte Heimat: Sein Ensemble gastiert noch im Jänner (Freitag 26., 19.30 Uhr) mit "Der Zerrissene" in der Bachschmiede.

Sabine Salzmann, Kronen Zeitung