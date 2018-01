17 Kilometer durch den Wörthersee

Tausende Schwimmer treffen sich jedes Jahr auf mehreren Schauplätzen in Europa, um bekannte Seen und Flüsse zu bezwingen.



Am 15. und 16. September kommt die internationale Serie "X-Waters" erstmals an den Wörthersee.



Dabei können die Teilnehmer aus drei speziell abgesicherten Strecken wählen:



- drei Kilometer: Krumpendorf - Klagenfurt.

- neun Kilometer: Pörtschach - Klagenfurt.

- oder die vollen 17 Kilometer von Velden bis zum Strandbad Klagenfurt.



"Allein aus Russland haben sich bereits mehr als 150 Schwimmer angemeldet. Es wird ein echtes Spektakel um den ganzen See", freut sich der Kärntner Sportbotschafter Erik Demczuk, der selbst schon mehrmals durch extreme Leistungen aufhorchen ließ. Erst im Vorjahr schwamm er gleich 3000 Kilometer durch die russische Wolga.



Weitere Infos zum Bewerb und zur Anmeldung gibt es HIER.



von Christian Rosenzopf, "Kärntner Krone"