Rock-Legende Janis Joplin wäre 75 geworden

Der Rest ihrer kurzen Karriere verlief wie bei so vielen früh verglühten Rockhelden. Bandprojekte scheiterten, Liebesbeziehungen endeten im Chaos, die Sucht forderte Tribut. Joplin sagte trotzig: "Schließ' keine Kompromisse - du bist alles, was du hast." Und sie ahnte wohl, was das bedeuten konnte: "Lieber zehn überglückliche, ausgelassene Jahre als schließlich 70 zu werden, um in irgendeinem verdammten Sessel dem Fernseher zuzuschauen" - auch dieses Zitat wird Joplin zugeschrieben.

Überdosis Janis

Bei ihr war die Zeitspanne des Glücks schließlich sogar noch kürzer. Über ihren elenden Heroin-Tod in einem Motelzimmer in Los Angeles sagte der britische Kollege Eric Burdon (The Animals) später lakonisch: "Janis starb an einer Überdosis Janis."

Aber da ist eben auch bis heute ihre Faszination als grenzenlos intensive Musikerin, als größtes weibliches Pop-Idol einer ganzen Ära. Janis habe ihr "Mut eingehaucht, Rockstar statt Sekretärin werden zu wollen", sagte die Sängerin Melissa Etheridge ("Bring Me Some Water"). Sie übernahm 1995 - ein Vierteljahrhundert nach dem Ende von Joplins Lebensweg - ihre feierliche Einführung in die Ruhmeshalle der Rockmusik in Cleveland/Ohio.