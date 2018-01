Jack White meldet sich mit neuem Song zurück!

White-Stripes-Kultmusiker Jack White war in den letzten Jahren dafür bekannt, neue Musik im Stakkatotakt zu veröffentlichen. In den letzten Jahren ging der Veröffentlichungsrhythmus aber etwas zurück. Nach einer längeren Schöpfungspause meldet sich der vielseitige Musiker nun mit dem neuen Song "Connected By Love" zurück, dem ein Album folgen wird.