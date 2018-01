Sportartikelhändler akzeptierte Gutschein nicht

"-20 % auf alles" - so war der Gutschein betitelt, den Birgit V. vor Weihnachten per E-Mail für den Onlineshop eines Sportartikelhändlers erhielt. Doch der eigentlich bis 10. 12. gültige Rabatt ließ sich weder am 9. noch am 10. Dezember beim Kauf von Skihandschuhen einlösen. "Ich bekam nur Fehlermeldungen. Es hieß sogar, der Gutschein sei nicht mehr gültig", so die Niederösterreicherin. Auf ihre Beschwerde hin wurde sie vom Kundenservice mit einer negativen Antwort abgespeist.

Hervis bedauerte der Ombudsfrau gegenüber den Ärger der Leserin sehr. Das Service-Team habe auf die Anfrage nicht entsprechend reagiert. Frau V. erhält nun nachträglich 20 % Rabatt auf die Handschuhe und außerdem einen Einkaufsgutschein als Entschuldigung.