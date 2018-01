Slowake als Dolmetscher bei Drogendeals

In Handschellen wurde Michal B. in den Saal des Landesgerichtes Eisenstadt geführt. Richterin Birgit Falb hatte die Verhandlung für zwei Stunden angesetzt und mehrere Zeugen geladen. Denn üblicherweise gestalten sich Drogenprozesse zeitaufwendig, weil die Angeklagten um jedes Gramm feilschen. Doch dieses Mal war alles anders. In gutem Deutsch bekannte sich der von Top-Anwalt Rudi Mayer vertretene Slowake schuldig und erzählte, wie er von seinem Jugendfreund Josef S. in die ganze Sache "hineingezogen" worden sei: "Wir sind im gleichen Dorf aufgewachsen. Als Josef mich bat, bei seinen Deals zu dolmetschen, weil er kein Deutsch spricht, habe ich dummerweise mitgemacht." Der Verteidiger von B. ergänzte: "Mein Mandant hat bis zur Verhaftung immer gearbeitet. Ohne S. wäre er nie kriminell geworden."

Der Schöffensenat folgte dieser Argumentation und verurteilte den 37-Jährigen nach kurzer Verhandlung bei einem Strafrahmen von bis zu 15 Jahren zu 20 Monaten unbedingt. Michal B. nahm das Urteil sofort dankend an.

Kronen Zeitung