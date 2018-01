Arbeiter bedrohte Ehefrau mit dem Tod

Wenn aus Liebe Hass wird, endet die Beziehung, und der Fall landet mitunter - wie in dieser Causa - vor dem Landesgericht in Eisenstadt. Doch der Reihe nach: Nach der Verlobung heiratete der nun Angeklagte zunächst seine Partnerin, sie bekamen ein Kind. Doch schon bald hielt der Alltag Einzug, man lebte sich auseinander - die Scheidung folgte. Genau das wollte der Türke aber nicht akzeptieren. Er terrorisierte seine Verflossene am Telefon und mit SMS. Schließlich suchte er die Frau noch einmal auf und drohte ihr, sie zu töten, sollte sie mit einem anderen Mann zusammen sein oder gar ein Kind vom "Neuen" bekommen.

Das Opfer erstattete Anzeige. Der aufbrausende "Ex" fand sich kurz darauf auf der Anklagebank wieder, wo er sämtliche Vorwürfe vehement bestritt. Da die junge Frau vor Gericht allerdings nicht aussagen wollte, konnte das, was sie bei der Polizei zu Protokoll gegeben hatte, nicht gegen ihren (Ex-)Mann verwendet werden: Freispruch!

Kronen Zeitung