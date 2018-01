Sturm, Regen und noch mehr Schnee

Wintersportler jubeln, denn auf Kärntens und Osttirols Skipisten finden sich perfekte Verhältnisse. Was zum absoluten Glück fehlt ist die Sonne, die sich laut Meteorologen auch in den kommenden Tagen kaum zeigen wird. Stattdessen wird es auf den Bergen stürmisch, während es in den Tälern regnen und darüber schneien wird. Zum Leidwesen von Eismeister Norbert Jank am Weissensee.