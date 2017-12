Vater von Heuballen getötet: So kam es zum Unglück

Passiert ist das Unglück am Samstag gegen 16 Uhr: Der Landwirt (47) hatte gerade mit seinem Vater (78) in der Tenne gearbeitet. "Sie wollten gemeinsam das Futter für das Jungvieh ausbringen", erklärt ein ermittelnder Beamter.



Dazu wollte der Sohn einen 350 Kilo schweren Heuballen durch eine Futterluke im ersten Stock auf einen Heuboden abwerfen, der 3,30 Meter darunter liegt. "Der Sohn hatte zuvor noch mehrere Warnrufe abgesetzt, damit sein Vater ja nicht überrascht wird", erklärt der Polizist.



Dennoch kam es zum tragischen Unfall: Der Vater dürfte genau zum Zeitpunkt des Abwurfs unterhalb der Futterluke durchgegangen sein. Dabei wurde er durch den 350 Kilo schweren Heuballen getroffen. Die Verletzungen waren so schwer, dass der Mann am Unfallort starb.



Der Sohn steht unter Schock. Weitere Einvernahmen durch die Polizei folgen.



von Christian Rosenzopf, "Kärntner Krone"