Stundenlanger Kampf gegen Flammen und Kälte

Stundenlang kämpften 120 Feuerwehrmänner aus Radstadt und den umliegenden Orten in der Nacht zum Samstag gegen die Flammen in der Halle des Sägewerks Kirchner an. Diese war nicht mehr zu retten, doch die auf der anderen Straßenseite befindliche Tischlerei konnte vor dem Feuer bewahrt werden.