Rehbock in Sbg auf der Suche nach einer Herberge

Ein kleiner Rehbock war im Flachgau offenbar auf Herbergssuche. Es hatte sich in das Haus einer Stroblerin verirrt und weigerte sich partout, das Haus wieder zu verlassen. Die Bewohnerin alarmierte in der Not die Polizei. Ein Jäger fing das Wild ein. Jetzt wird es in professionellen Händen aufgepäppelt.