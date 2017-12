Feuer am Heiligen Abend zerstörte Garage in Wels

Zu einem Garagenbrand musste die Feuerwehr am Heiligen Abend am späten Nachmittag in Wels ausrücken. Dank umfangreicher Löscharbeiten konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus jedoch verhindert werden. Die Garage brannte jedoch vollständig aus. Weiters wurde die angrenzende Fassade und Fenster ebenfalls schwer beschädigt.