Die Toten Hosen: Noch kein Ende in Sicht

Zum 34. Mal stünde die Band in Wien auf den Brettern, die die Welt bedeuten, skandiert Zeremonienmeister und Statistikfan Campino in den Saal. Es ist ein weiteres Exklusiv-Phänomen der Toten Hosen, dass eine derart dienstalte Band in den vorderen Wavebreaker-Reihen immer noch auf Teenager und Debütanten zählen darf, die einen Pogo nach dem anderen anheizen und sich sogar der Polonaise hingeben. Die Stimmbänder der textsicheren Spätpubertierenden werden in wohlige Mitleidenschaft gezogen. Im schlimmsten Fall erklingen die Weihnachtslieder am Heiligen Abend halt so schief wie Kuddel im grottigen "Still, Still, Still".

Unnötige Ausstaffierung

"Wir müssen die Lieder ja bei euch üben, damit wir zuhause nicht außer Form sind", kommentiert Campino den inflationären Einsatz der wenig besinnlichen Songs. Derer gibt es viele - viel zu viele. Auf den "Weihnachtsmann vom Dach" hätte man genauso gut verzichten können wie auf den "Little Drummer Boy". Schlimmer ist nur der unkaputtbare Zeltfest-Rausschmeißer "10 kleine Jägermeister", den die Hosen auf dieser Tour öfters ausließen, nur leider nicht in Wien. Doch all diese Anlehnungen, Scherze und anarchischen Setlist-Zusammenstellungen gehören genauso zur Band, wie Campinos ausufernde, mit persönlichen Erinnerungen geschmückte Monologe.