Yello: Kult zwischen Bewunderung und Verwunderung

Mit Songs wie "The Race" oder "Oh Yeah" revolutionierten die Schweizer Yello ab Ende der 70er-Jahre die elektronische Klangwelt nachhaltig. Sowohl Musiker Boris Blank als auch Sänger Dieter Meier waren Autodidakten, die ihren eigenständigen Sound erst aus mangelnder musiktheoretischer Kenntnis zu dem kreierten, was heute sogar aus dem Baseball-Stadion der New York Yankees tönt. Live gespielt haben die beiden aufgrund Blanks enormer Bühnenangst und der gefühlten Unmöglichkeit, die Klänge für die Bühne reproduzieren zu können, aber nie - bis sich die beiden im reifen Rentenalter im Herbst 2016 in Berlin doch dazu durchringen konnten. Eine kleine Tour führte sie im Dezember auch in die Wiener Stadthalle - wo wir die Kultmusiker zum Interview empfingen.

"Krone": Dieter, Boris, nach knapp 40 Jahren Yello seid ihr unlängst das erste Mal auf Tour gegangen. Für viele eurer Fans war das ein mittleres Weltwunder. Was war ausschlaggebend für diese Entscheidung?

Dieter Meier: Der Entscheid von Boris, dass es möglich ist, den Sound von Yello live auf die Bühne zu bringen. Wenn man nur den Computer bedient und das als Liveperformance aufführt, das wäre eine etwas zu dubiose Geschichte gewesen.

Boris Blank: Dazu kommt natürlich, dass ich die App "Yellofire" mit Programmierern aus Stockholm erfunden habe. Es war eine lustige Idee und viele Leute haben das gekauft. Ich wurde gefragt, ob ich das nicht vor Universitäten und Musikschulen zeigen konnte. Das gab mir die Kraft, dass ich mich dann auch vor die Leute stellen und etwas präsentieren kann. Es hat mir die Hemmung genommen, öffentlich dazustehen. Für Dieter war es auch wichtig, dass die Musiker in der Band gut und live spielen. Das passiert bei uns total authentisch. Das macht deshalb auch Spaß, weil es echt und live ist. Viele DJs haben gesagt, ich solle das aus dem Laptop kreieren, aber das wäre billig gewesen. Wir haben jetzt totale Freude und wir surfen auf einer Welle, da wir das Feedback aus dem Publikum direkt spüren.

Ihr beide seid in den unterschiedlichsten Bereichen eurer Karrieren immens erfolgreich. War trotzdem Lampenfieber da, als ihr in Berlin 2016 das erste Mal eine Bühne betreten habt?

Blank: Auf jeden Fall. Dieter war schon mit der Band Out Of Chaos unterwegs, weil er mit mir nie rechnen konnte. Für mich war es eine Feuerprobe und erst jetzt, nach diesen zehn Konzerten, macht es auch mir Spaß. Ich kann es jetzt mit Freude tun, weil es läuft und Kraft hat. Diese Verspanntheit hat sich ein bisschen reduziert.

Gab es früher nicht schon Momente wo du kurz davor warst, live aufzutreten?

Blank: Ich kann mich nicht daran erinnern.

Meier: Es gab ein paar Mal Situationen, in denen ich Ideen hatte, wie wir live auftreten könnten, ohne dass Boris zu sehr beansprucht wird. Wir hatten da schon Bühnenbilder und ganze Konzepte, aber Boris sagte dann doch immer, dass er es lieber nicht machen würde. Vor ungefähr zwei Jahren habe ich ihn wieder gefragt, weil so viele tolle Anfragen da waren. Boris meinte dann, wenn ich ihn das nächste Mal fragen würde, wäre das sein Untergang. (lacht)

Blank: Da war ein Berg vor mir, den ich erst einmal besteigen musste. Ich kreiere für gewöhnlich am Zürichberg oben ja abgeschieden wie ein Mönch Musik, weil ich das auch so brauche. Ich liebe es, so zu arbeiten und das macht es nur noch schwieriger, das auf eine Bühne zu tragen. Das Konstrukt von dieser Musik ist so komplex, es gibt so viele Ebenen und Perspektiven, dass es schwierig für mich war, überhaupt an Liveauftritte zu denken.

Ihr habt im Vorfeld betont, dass eure zwei unterschiedlichen Persönlichkeiten im Endeffekt die perfekte Symbiose ergeben würden. Seid ihr eigentlich von Anfang an immer so gut zusammengekommen?

Blank: Dieter gab mir immer unheimlich viel Spielraum und deshalb war ich sehr glücklich, dass ich alleine sein konnte. Andere Bands arbeiten zusammen auf demokratischem Weg, was auch gut ist, aber bei uns gab mir Dieter immer die Freiheit, mich wie ein Kind entfalten zu können. Ich hatte natürlich Vorstellungen, wo eine Stimme passieren könnte und da gab es gewisse unterschiedliche Auffassungen. Das verstehe ich heute viel besser als damals, denn wenn man ein Bild hat, ist man so da drinnen verhaftet, dass man ein totaler Egoist ist. Da gingen wir schon auch mal verbal aufeinander los, weil wir nicht einer Meinung waren, aber auch das hat immer wieder zu einem Prozess geführt, der letztlich die nötige Spannung in die Musik brachte. Die unkonventionelle Art und Weise unserer Musik funktionierte nur dadurch. Normalerweise spielt man sechs oder acht Takte, wir haben dann eben sieben gemacht, weil auch Dieters Texte nicht nach diesem Raster getaktet sind. Yello haben sich immer völlig ungewöhnliche Schemen geleistet.

Warum habt ihr von Anfang an nach dem Unorthodoxen und Verschrobenen gesucht?

Blank: Das haben wir nicht gesucht, wir können das gar nicht anders. Ich kann keine Noten lesen und bin nicht an irgendwelche Schemen gebunden, die mich frustrieren würden. Wir hatten nie ein Konzept. Wie Dieter schon so oft sagte, sind wir in unserem Tun Dilettanten.

Meier: Sicher ist es ein großer Vorteil, wenn man keine akademische Ausbildung als Musiker hat, weil es dann unglaublich schwer wird, sich hinter diesen akademisch antrainierten Nummern selbst zu finden. Das ist auch das große Problem bei klassischen Musikern. Sie können technisch alles spielen, aber es bleibt uninteressant, weil sie nicht ihre Seele hineinwerfen können. Es ist dort eine Notenschrift vorhanden und aufgrund dieser findet sich der wahre Artist. Auf der Welt können vielleicht 400.000 Leute eine Sonate von Chopin technisch einwandfrei spielen, aber das ist uninteressant. In der Popmusik erschwert das viele Gelernte, sich selbst zu finden. Das ist so, wie wenn du in eine Malschule gehst und du lernst zeichnen und malen - aber wo findest du dich dann selbst wieder? Wir beide waren nie in dieser Situation. Wir konnten nicht Notenlesen und kein Instrument spielen und vor allem Boris hat aus dieser Not die Tugend gemacht, einfach spielend mit dem, was geht, etwas zu erlernen. Hätte Boris als Neunjähriger Gitarre gespielt und wäre er auf diesem Instrument ein Virtuose geworden, dann hätte es Yello nie gegeben.

Das ist der Grund, warum ihr schlussendlich so klingt wie ihr klingt, denn in eurem musikalischen Bereich gab es nicht einmal Ende der 70er-Jahre viel Konkurrenz.

Blank: Wir wollten nicht bewusst so klingen, das ergab sich einfach. Ich kann ein bisschen Gitarre, Bass, Saxofon oder Querflöte spielen, aber den Kick bekam ich durch die Geräusche. Durch irgendwelche Sachen, die ich statt einer Snare oder einer Bassdrum aufnehme. Die konventionelle Abteilung der Musik, wie etwa der Einsatz eines Cellos, war für mich nie wirklich relevant. Vielleicht einmal eine Gitarre, aber ansonsten passierte da wenig. Eventuell noch das Schlagzeug, ansonsten geht es um viele undefinierte Geräusche.