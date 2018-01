Josh Homme: "Unsere Gigs sind soziale Experimente"

"Krone": Josh, vor eurem Stadthallenauftritt unlängst wart ihr zuletzt im Sommer 2013 in Wien zu Gast. Wie fühlst du dich hier bei uns?

Josh Homme: Wir hatten immer großartige Shows in Österreich und ich war jedes Mal überrascht darüber, wie intensiv die Leute bei uns abgegangen sind. Wenn wir etwa in Spanien spielen, drehen die Leute durch, aber das erwartest du auch bei der Mentalität - die Österreicher hingegen überraschen mich immer wieder positiv. Ich kann mich noch gut an die Arena erinnern, ich liebe diesen Platz, und seitdem sind wir ordentlich gewachsen. Die Menschen lassen sich bei uns immer gehen und genau das will ich auslösen, wenn wir auf der Bühne stehen. Ich habe bei euch schon mal am Bergisel gespielt, wo es Schanzen für Snowboarder und Skispringer gab, und auch in einer Jagdhütte, ganz abgelegen von allen Städten. Es ging hier bei euch immer ordentlich zur Sache und diese Erfahrungen möchte ich nicht missen.

Heuer habt ihr euer neues Album "Villains" veröffentlicht und manchmal hat man das Gefühl, es gebe auch in eurer Crowd ein paar Schurken. Bei einem Gig im New Yorker Madison Square Garden haben doch ein paar Fans miteinander zu prügeln begonnen.

Das ist von den Medien viel zu stark aufgebauscht worden. Das Einzige, das ich bei Konzerten überhaupt nicht sehen möchte ist, wenn sich Menschen verletzen. Ich trinke mal gerne einen drüber und dann melde ich mich von der Bühne und gebe meinen Unmut kund. Man muss da aber aufpassen, denn oft ist die Person, die du gerade beim Zuschlagen siehst nicht dieselbe, die vielleicht den Kampf begonnen hat. Dennoch bin ich dann dafür, dass diese Personen vor die Tür gehen sollten, denn sie zerstören einen Gemeinschaftsmoment. Ich war an dem Abend jedenfalls ziemlich voll und sollte wohl weniger trinken, dann würde ich mich genauer erinnern. (lacht) Gewalt hat bei einer Queens-Show jedenfalls keinen Platz.

Es ist schön zu sehen, dass eine Band wie ihr die größten Hallen in Europa füllen kann, obwohl ihr nur bedingt radiotauglich seid und nicht zum Mainstream gehört. War es schwierig für dich, in die Rolle des Zeremonienmeisters auf den ganz großen Bühnen zu wachsen?

Vor einigen Jahren waren wir schon kurz davor, solche Venues wie die Wiener Stadthalle zu bespielen, haben aus Sicherheitsgründen aber lieber zwei aufeinanderfolgende Abende in einer kleineren Venue gewählt. Das hat jede Tour immens verlängert. Wir hatten aber eine natürliche Entwicklung und fühlen uns auf diesen Bühnen heute sehr wohl. Wir waren immer vorbereitet auf die nächsten Schritte, weil wir mit jedem Album langsam wuchsen und es nie den großen Knall gab. Es hat mich Jahre gekostet zu verstehen, dass ich einfach ich selbst sein muss - egal, wie ich mich gerade fühle. Es gibt Nächte, da bin ich einfach schlecht drauf, an anderen bin ich fröhlich und motiviert. Das muss ich akzeptieren und das müssen auch andere akzeptieren, denn die Ehrlichkeit ist am Wichtigsten. Wir sind natürlich im Showbusiness, aber darin so echt wie nur möglich. Ich würde einen Nervenzusammenbruch erleiden, müsste ich etwas vorspielen.

Ist es in so großen Hallen schwierig, eine Intimität zum Publikum herzustellen?

Ich kann mich gut an die Tage erinnern, an denen ich mich auf den großen Bühnen unwohl fühlte. Vor allem bei Festivals, wo die Leute nicht nur für uns da sind. Wir sind keine Band, die mit Ansagen und Motivationsgesten für die große Stimmung sorgen. Es gibt kein Hin- und Hersingen zwischen uns und den Fans. Bei uns weißt du nie, was als nächstes passiert und deshalb war ich skeptisch, dass all das auf großen Bühnen funktionieren könnte. Wir sind mehr ein Wissenschaftsprojekt als eine Cheerleader-Veranstaltung. Eine Show der Queens Of The Stone Age ist immer eine Art soziales Experiment - auf und abseits der Bühne.

Bist du selbst ein Fan von Musikern und Bands, bei denen du stets das Unerwartete erwarten musst?

Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Erwartungshaltung der Menschen uns gegenüber wirklich immens hoch ist. Wenn ich mir oft Kommentare von Journalisten in Interviews anhöre, dann fühlt es sich so an, als müsste ich durch brennende Reifen springen und dabei auch noch mit Bällen jonglieren. Man kann uns aber nicht vergleichen, denn wir sind immer wir und ich kann dir versprechen, dass wir immer echt und ehrlich sind und am nächsten Tag wieder garantiert anders klingen und aussehen. Manchmal sind wir schlecht, manchmal vielleicht wirklich grandios, aber mehr kann ich nicht anbieten. Ich sehe viele Fans von uns, die bis zu zehn Shows auf einer Tour mitfahren und ich bin immer sehr fixiert auf sie. Bei ihnen lese ich heraus, wie die Show gerade läuft. Im Gegensatz zu allen anderen sehen sie uns an mehreren Abenden und wissen ganz genau, wann es mal danebengeht.

Es ist doch umso schöner, wenn man solche Hallen auch noch rein durch musikalische Leistungen bespielen kann, ohne sich hinter tonnenweise Effekten verstecken zu müssen.

Man erschafft sich auf Konzerten seine eigenen Konditionen und ich hatte immer einen kleinen Teufel auf meiner Schulter sitzen und wollte stets aufrühren und anzetteln. Ich wollte den Geist und die Aufmerksamkeit des Publikums hochhalten. So blieb für beide Seiten immer alles spannend und aufregend. Es geht darum, das zu tun, womit niemand rechnet. Deshalb habe ich auch Mark Ronson, den man aus dem Mainstreampop kennt, als Produzent für "Villains" ins Boot geholt. Ich lese keine Zeitungsartikel und habe mir die Welle an Kritik erspart, aber es ging mir wieder darum, aufzurühren und etwas zu verändern. Solang die Menschen über dich diskutieren, solange bist du wichtig. Sobald du beginnst zu denken, du wärst wichtig, bist du auf dem Holzweg.