Auto rammte Schülerin frontal am Zebrastreifen

Zeuge alarmierte Einsatzkräfte

Nach dem Unfall ging das Mädchen zunächst nach Hause, das nur wenige Meter von der Unfallstelle entfernt war. Ein Zeuge verständigte jedoch die Einsatzkräfte, die konnten alle Beteiligten vorfinden und die 12-Jährige wurde von den Rettungskräften erstversorgt. Nach Informationen der Polizei wurde die Schülerin mit leichten Verletzungen an den Beinen ins Klinikum Vöcklabruck eingeliefert. Am Pkw entstand durch den Anprall an der Motorhaube und an der Windschutzscheibe erheblicher Sachschaden.

Redaktion, Kronen Zeitung