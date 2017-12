Rückblick auf 2017: Die besten Alben des Jahres

The War On Drugs - A Deeper Understanding

Wenn wir schon bei ruhigen Klangszenarien sind, dann dürfen The War On Drugs natürlich nicht außer Acht gelassen werden. In einer Indie-Rock-Welt voller kreativer Wirrköpfe mit Hang zur Exzentrik ist Band-Mastermind Adam Granduciel ein ganz besonderes Exemplar dieser Spezies. Mehr als drei Jahre lang verkroch sich der Soundästhet in Studios, um gewohnt perfektionistisch an jenem Klangbild zu schrauben, das sich schlussendlich in "A Deeper Understanding" manifestieren sollte. Die weltweit über den Klee gelobten, meist überlangen Kompositionen klingen trotz der vorgefertigten Akribie so bandtauglich und gemeinschaftlich wie nichts zuvor. The War On Drugs befinden sich zwar sehr nahe an der allumfassenden Genialität eines Bruce Springsteen, ziehen sich als Personen dahinter aber einmal mehr angenehm bescheiden in den Hintergrund zurück. Ob "Up All Night", "Holding On" oder der Closer "You Don’t Have To Go" - Granduciel gelingt hier das Kunststück, durchwegs grandioses A-Material auf Polycarbonat zu pressen. Besser geht’s wirklich nicht.