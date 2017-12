Chinesische Firma plant Klopapier aus Panda-Kot

Das große Geschäft - im wahrsten Sinne des Wortes - will ein chinesische Unternehmen jetzt mit Panda-Kot machen: Die Firma Sichuan Qianwei Fengsheng schloss dazu einen Vertrag mit Riesenpanda-Zentren im Südwesten Chinas ab. Sie will aus den in rauen Mengen anfallenden Fäkalien und Essensresten der Tiere Klopapier und andere Hygieneprodukte herstellen, wie die Nachrichtenagentur Xinhua am Mittwoch berichtete.