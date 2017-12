So viel Energie frisst das globale Porno-Streaming

Update (20:10): In einer früheren Version dieses Artikels wurde der "Pornhub"-Stromverbrauch durch einen mathematischen Fauxpas unsererseits zu hoch angegeben: Statt 5,96 Terawattstunden muss die Schätzung auf 5,96 Gigawattstunden lauten. Damit ist der zuvor gezogene Vergleich mit der Stromproduktion eines Atomkraftwerks übertrieben. Wir entschuldigen uns für den Fehler.

Prinzipiell ist Streaming ja eine umweltschonende Sache. Statt DVDs zu pressen, sie in Hüllen zu verpacken, um den halben Globus zu verschiffen und dann in hell erleuchteten Einkaufszentren zu verkaufen, kommen Videos auf Abruf über das Internet. Das spart gegenüber dem physischen Verkauf 40 Prozent der Kohlendioxidemissionen ein, rechnet das Nachrichtenportal "The Atlantic" vor. Streaming-Dienste wie Netflix oder Amazon Prime sind also umweltschonender als DVD-Käufe.