Cavaleras: "Haben keine Zeit mehr für Drama"

1984 gründeten die beiden mit den beiden Mitstreitern Andreas Kisser und Paulo Jr. in Belo Horizonte ihre Metalband und wurden zum bis heute erfolgreichsten Musikexport ihres Landes. Von Anfang an versuchte das Teenager-Quartett in Musik und Texten möglichst extrem und provokant zu sein, was schlussendlich Früchte trug. Mit dem 1993 erschienen "Chaos A.D." entwickelte sich die Band endgültig zur Groove-Maschine mit dem textlichen Hang zu Sozial- und Gesellschaftskritik. Für das kommerziell erfolgreichste Album "Roots" besannen sich die Cavaleras auf ihre Wurzeln, verwendeten landesübliche Instrumente, integrierten Tribal-Parts und besuchten sogar Ureinwohner im Dschungel. Danach zerfiel die Band aufgrund von Ego-Problemen und internen Streitereien langsam aber sicher in alle Richtungen.

Max ging bereits nach dem Album, Igor 2006. Dazwischen herrschte lange Eiszeit zwischen den beiden Brüdern, bis sie sich mit Cavalera Conspiracy vor genau zehn Jahren wieder zurückmeldeten und unlängst mit "Psychosis" das vierte Studioalbum veröffentlichten. Im Interview blickten wir mit den Cavaleras somit nicht nur auf die Entstehungsgeschichte von "Roots", einem der revolutionärsten Metalalben der Geschichte, zurück, sondern auch auf die schwierige Beziehung unter Brüdern und Bandmitgliedern, falsche Entscheidungen, kreative Leerläufe und motivierte Zukunftspläne.

"Krone": Igor, Max - ihr habt bereits vor etwa eineinhalb Jahren mit den Jubiläumsshows zum damaligen 20-Jahre-Jubiläum des legendären Sepultura-Albums "Roots" begonnen. Wie hat sich diese Reise für euch angefühlt?

Igor Cavalera: Wir hatten noch nie so etwas gemacht und ich wusste nicht, was auf uns zukommen würde. Als wir die erste Tourrutsche 2016 erledigt hatten wusste ich aber, dass das etwas ganz Spezielles war. Viele Leute hatten nie die Chance dieses Album live zu hören, manche waren 1996 noch gar nicht auf der Welt und wiederum andere konnten sich damit in ihre eigene Jugend zurücktransferieren. Die Kombination aus all diesen Dingen macht die Relevanz dieser Musik aus. Es fühlte sich gut an, dieses Album wiederzubeleben und es hat mir geholfen, Songs für "Psychosis", unser neues Album mit Cavalera Conspiracy, zu schreiben. Viele glauben ja, wir hätten damit einen zweiten Teil der "Roots" erschaffen, aber eigentlich war es genau das Gegenteil. Gerade durch die "Roots"-Konzerte sind wir für das Album in eine ganz andere Richtung gegangen.

Max Cavalera: Die meisten Shows waren ausverkauft und es waren unglaublich viele Menschen bei den Konzerten. "Roots" war ein sehr wichtiges Album, das war uns damals beim Entstehungsprozess noch nicht so bewusst. Kein Mensch geht ins Studio und weiß schließlich, dass er einen Klassiker erschafft. (lacht) Die Klassiker entstehen dann eher zufällig, aber dass das Album gut und anders werden würde, das wussten wir damals schon. Dass es die Menschen nach 20 Jahren noch immer interessiert, ist ein Wahnsinn.

Igor: Es überrascht mich auch, wie wir ein Album von A bis Z spielen können und damit eine Show füllen. Bei unseren ersten Gesprächen waren wir nicht sicher, ob wir das Album auch live umsetzen können. Wir haben es dann probiert und die Dynamik passte sofort. Das Album war vielleicht kein leichtverdauliches, aber die Umsetzung ist uns gelungen.

Bei "Lookaway" hattet ihr Gaststimmen von Korns Jonathan Davis und Mike Patton von Faith No More. Es war klar, dass euch die beiden nicht für eine ganze Tour zur Verfügung stehen würden…

Max: Wir haben die Songs so arrangiert, dass es trotzdem funktionierte. Wir haben die flotten Songs wie "Lookaway", "Spit" oder "Straighthate" und dann haben wir die experimentellen Nummern wie "Ambush", "Itsári" oder "Ratamahatta". Es klingt heute noch immer großartig.

Igor: Als wir in San Francisco spielten, war Mike Patton da und kam spontan auf die Bühne. Das war ein wirklich spezielles Gefühl, dass ein so guter Freund nach 20 Jahren plötzlich die Bühne entert und dieses Lied mit dir so singt wie damals.