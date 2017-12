"Dragon"-Frachter zur Raumstation ISS gestartet

Mit rund 2200 Kilogramm Nachschub an Bord ist am Freitag ein "Dragon"-Frachter zur Internationalen Raumstation ISS) gestartet. Der Frachter sei erfolgreich an Bord einer "Falcon"-Rakete vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida gestartet, teilten die Betreiberfirma SpaceX und die US-Raumfahrtbehörde NASA via Twitter mit.