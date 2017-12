ÖVP-FPÖ-Regierung: Sechs linke Demos angekündigt

ÖAMTC warnt vor Verkehrschaos

Der ÖAMTC rechnet jedenfalls am Montag ab 8 Uhr mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen in Wien. So wird der Ring zwischen Urania und Universität gesperrt. Gleichzeitig wird auch die übliche Ausweichstrecke über die Zweierlinie, die Verbindung Landesgericht-Schwarzenbergplatz, nicht befahrbar sein, hieß es in einer Aussendung. Zusätzlich werden Gablenzgasse, Burggasse, Landstraßer Hauptstraße und Rechte Wienzeile gesperrt. Der ÖAMTC befürchtet einen "völligen Verkehrszusammenbruch im Montagfrühverkehr".